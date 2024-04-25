台達以「智慧物聯、節能永續、價值共創」為主題，在2024年漢諾威工業展中，展示台達智能製造、智慧能源基礎設施及資通訊基礎設施三大領域的尖端技術，其中智慧能源部分，台達以其包括太陽能變流器、儲能系統、涵蓋多種規格的交流和直流電動車充電樁，以及先進的電動車充電管理系統等全方位智慧能源基礎設施解決方案支持能源轉型。在漢諾威工業展上，台達展示了大功率的直流快速充電站應用情境，包含可用於車隊充電、公共充電的全新500 kW超快直流充電樁UFC 500，以及DeltaGrid EVM電動車充電管理系統。整合電動車充電樁與充電管理系統的台達智慧能源解決方案，可助力優化場域的能源使用效率，並以科技協助電網應對快速成長的電動車充電需求。

在協助智能工廠轉型方面，繼台達於上個月參展全球人工智慧會議NVIDIA GTC，此次透過在NVIDIA Omniverse上開發的數位孿生，台達整合不同裝置的3D數據，簡化了應用機器人的示範生產線上，托盤和物件偵測的模擬過程。 並提高合成數據生成能力，此解決方案將可在實際生產開始之前，節省規劃、優化產線的時間。

台達EMEA區機電事業群資深總監Michael Mayer-Rosa表示，整合台達在設備、流程和工廠自動化領域累積的專業，在2024漢諾威工業展中推出D-Bot系列協作型機器人，D-Bot協作型機器人擁有快速部署和簡單操作的優勢，提供即插即用的功能及直覺的編程方式，不僅提升台達在智能工廠自動化的整體能力，亦滿足產業對彈性和效率的迫切需求，D-Bot載重能力最高可達30公斤，工作半徑可達1800mm(180公分)，並兼容EtherCAT、CODESYS和Modbus等通訊協定，確保以最高精準度實現取放件、堆垛和焊接等應用。

台達也展示為客戶建立資通訊基礎設施的堅強實力。針對高效率、高可靠性和擴充性等需求，提供全面的資通訊基礎設施解決方案，應用範圍涵蓋預製型、邊緣運算資料中心以及5G通訊等等，在IIoT工業物聯網與數位轉型的趨勢中，協助提高能源效率和生產力。