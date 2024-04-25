自2014年起，7-ELEVEN即創超商通路之先以手搖模式提供「CITY TEA現萃茶」服務，更於2019年打造「CITY PEARL」珍珠品牌，藉由「多元品牌」、「跨界合作」策略，陸續在全台門市推出暢銷飲品，打造離家最近24小時手搖飲通路，帶動單店類別業績成長一成。

7-ELEVEN表示，「CITY TEA現萃茶」以嚴選好茶、24小時新鮮現萃等優勢做出市場區隔，目前「單杯萃茶機」已導入達2000店，包含澎湖、金門、馬祖等離島，讓消費者隨時享受品質穩定的新鮮好茶，預計今年底可望拓展破3000店。

針對新鮮人、青壯年上班族消費客層，「CITY TEA現萃茶」除飲品不斷推陳出新，更持續提升純茶品質，陸續導入領先超商通路首創的「單杯萃茶機」，主打24小時都能喝到新鮮茶葉萃取好茶，如「CITY TEA四季春青茶」嚴選南投四季春，透過製茶師與茶葉研究專員採專利萃取技術，調整浸潤與茶量，不僅茶感提升更能達到清香、茶感平衡、回甘不苦澀，杯杯現萃好茶亦接連榮獲2023年、2024年ITQI風味絕佳2星獎肯定。

珍珠品牌「CITY PEARL」鎖定年輕族群熱衷茶攤風味飲，依循視覺、風味、嚼感特色，搭配各式飲品基底調配，接連在全台門市不斷推出暢銷話題飲品，打造微甜時刻，犒賞自己的生活模式。如今年3月攜手「可不可熟成紅茶專賣店」聯名監製的「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」，更帶動單店類別業績成長逾3成。未來，「CITY TEA現萃茶」與「CITY PEARL」珍珠品牌會持續針對消費者口味偏好，研發不同風味茶飲與珍珠多元選擇，創造更多民眾到7-ELEVEN購買頻次。