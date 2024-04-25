烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向美國提供「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）致謝

美國官員周三說，最近幾周美國秘密交運烏克蘭「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）遠程飛彈，以對抗俄羅斯入侵。而基輔上周首度使用這些飛彈，轟炸了俄羅斯在克里米亞的軍用機場，並夜襲另一個佔領區的俄軍目標。

綜合外電24日報導，這些飛彈涵蓋在美國提供烏克蘭的3億美元（近98億台幣）軍援計畫中。這位要求匿名的美國官員說，拜登總統3月12日已批准了這軍援案，但不願透露，究竟送交烏克蘭多少枚這款飛彈。

事實上，長久以來，烏克蘭一直要求西方盟友提供長程「陸軍戰術導彈系統」，但美國因為擔心，這麼做可能跨越俄羅斯總統普丁的「紅線」，可能導致克宮升高對烏克蘭攻勢。好幾個月來，拜登政府內一直在爭論，要不要提供烏克蘭射程達300 公里的遠程「陸軍戰術導彈系統」。而去年9月時，美方已提供基輔中程「陸軍戰術導彈系統」。

「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）遠程飛彈

五角大廈最初擔心，失去美國儲備的飛彈，恐怕會損及軍事戰備力，因此反對讓烏克蘭部署這款遠程飛彈。此外，還有人擔心，烏克蘭會利用它們深入攻擊俄境目標。

這位美國官員說，儘管華府公開和私下都警告俄羅斯，不要用北韓提供的遠程彈道飛彈對付烏克蘭，但莫斯科去年12月和今年1月還是這麼做了，以致白宮改變態度。而另一個改變美國決策的要素，就是俄羅斯鎖定攻擊烏克蘭關鍵基礎設施。「我們警告過俄羅斯那些事，但他們還是重新攻擊。」

到了今年1月底，美國軍方終於找到方法，來化解對軍事戰備力的擔憂，使拜登政府得以繼續援烏，而那就是開始採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造的新飛彈。