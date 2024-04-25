07：53花蓮規模4.4極淺層地震 最大震度5弱 08:212024/04/25 中時新聞網 方翊倩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7點53分花蓮近海發生規模4.4極淺層地震，最大震度花蓮5弱。（中央氣象署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮地震不斷，今天上午7點53分花蓮近海再度發生規模4.4極淺層地震，最大震度花蓮5弱。 根據中央氣象署地震報告指出，今天上午7點53分花蓮近海發生規模4.4有感地震，地震深度僅5.9公里，花蓮地區測到最大震度達5弱，南投2級，宜蘭、台中1級。 東部海域凌晨連兩震 規模都逾5！非403餘震 凌晨花蓮外海5.6地震為何台北特別晃？吳健富給答案 更強鋒面來了！劇烈天氣連炸3天 下周再灌水 #花蓮 #地震 #餘震 #震度 #5弱 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 20：28 花蓮4.9極淺層地震 最大震度4級 9縣市有感 20:312024/04/26 生活 恐再規模6餘震 氣象署：和921很像 不排除觸發其他區域地震 10:032024/04/27 生活 日本東部海域地牛翻身規模6.9 9年前曾有8.1強震 17:372024/04/27 國際 403地震還沒結束 氣象署：餘震需3至6個月 09:592024/04/27 生活 半夜連6震！地震監測YT湧20萬人 鄉民嚇：2024年度代表字已定 03:212024/04/27 生活 台7甲線米摩登路段今晨坍方 估明下午搶通 11:442024/04/27 生活 花蓮排拆危樓再＋1 吉安鄉「麥當勞」5／5後拆除 17:292024/04/27 生活 國家級警報大響！凌晨花蓮地震連發 最大規模6.1全台有感 02:242024/04/27 生活 傅崐萁率團訪陸 國台辦宣布：捐贈組合屋給花蓮災區 18:342024/04/27 兩岸 強震毀古蹟 鹿港天后宮門臼斷裂 門神板傾斜 14:452024/04/26 生活 花蓮狂震「店員強制飲料躺平」2萬人讚：躺好就不會跌倒 11:542024/04/27 生活 麻衣地震時沒穿衣不敢動 首遇國家級警報：跟日本不一樣 15:072024/04/27 娛樂 花蓮地震之際出訪北京 傅崐萁：該做的事情就必須去做 13:012024/04/27 兩岸 桃捷綠線高架「最後橋梁合龍」 張善政凌晨見證里程碑 10:582024/04/27 生活 凌晨地震先上下再左右 郭鎧紋：地震波像高鐵直衝台北 11:292024/04/27 生活 花蓮強震搜救犬立功 謝國樑：將引入強化救災量能 15:452024/04/27 社會 花蓮6.1強震！宜蘭釣蝦場池水震出波浪 釣客淡定坐釣 03:392024/04/27 社會 6.1強震全台嚇醒！震央北移 氣象署揭「雙北感受強烈」緣由 03:122024/04/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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