花蓮地震不斷，今天上午7點53分花蓮近海再度發生規模4.4極淺層地震，最大震度花蓮5弱。

根據中央氣象署地震報告指出，今天上午7點53分花蓮近海發生規模4.4有感地震，地震深度僅5.9公里，花蓮地區測到最大震度達5弱，南投2級，宜蘭、台中1級。

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