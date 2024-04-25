台灣電商界年度盛會「台灣跨境電商博覽會」24日在IEAT會議中心盛大開幕。今年博覽會創造三個新紀錄，不僅參與度、議題關注度歷屆最高，政府單位更是高度重視。

開幕式邀請到臺北市市長蔣萬安、IEAT理事長黃教漳、數發部數位產業署署長呂正華、經濟部國貿署副署長李冠志、經濟部商業發展署主任秘書郭宇、北市產發局局長陳俊安等貴賓親臨揭開「2024台灣跨境電商博覽會」序幕。

由IEAT舉辦、全台唯一最完整的跨境電商博覽會邁入第五年，展覽成績屢創新高規模更是歷年之最，為期兩天展會，吸引超過12,000人次共襄盛舉。

台北市進出口商業同業公會理事長黃教漳表示，跨境電商博覽會自 2020年以來，已是許多傳產、新創業者踏入跨境電商圈的最佳入口，秉持共生共享的外貿升級核心理念，IEAT將持續透過串接跨境資源平台，提供多領域、多面向觀點及解決方案。」

今年「台灣跨境電商博覽會」超過50家國際知名的電商平台、金流、物流及數位行銷服務商將共襄盛舉，包括亞馬遜全球開店、Alibaba.com、eBay、Newegg、蝦皮跨境、樂天、Salesforce、Shopify、Cyberbiz、順豐快遞、UPS、Fedex、新竹物流。今年更首度設立「亞馬遜全球開店專場」，同步切入跨境總覽、製造轉型與新創產業3大領域，提供更完整的跨境電商出口諮詢與專人輔導。

博覽會兩天邀請60位電商行業專家，舉辦32場專題講座，不僅是歷年來講者人數最多，也是關注度程度最高的一次，在事前報名即比去年同期成長一倍，現場更是出席踴躍，包含由超人氣網紅電商人妻分享全球電商與數位行銷、全球最具潛力新興平台全解析-從TikTok Shop、Walmart與亞馬遜最新生成式AI電商工具應用發布。

AI及數位應用的飛躍發展持續重塑全球市場格局，為了讓台灣企業做好進軍全球市場的準備，台北市政府、數位發展部、經濟部等相關政府單位也紛紛挹注電商資源，提供課程、諮詢輔導專案等服務，快速賦予企業建立跨境電商能力，開啟外貿企業轉型升級的道路，幫助企業驅動拓銷海外的新成長曲線。

蔣萬安表示，台灣產業在跨境電商依然有很大的發展潛力，因此，北市府將持續加強與IEAT等重要夥伴的合作，並共同推動全台灣的外貿數位轉型，以進一步完善北市跨境電商生態圈及服務，使台北市的跨境電商將不僅是台灣對外貿易的新引擎，更將成為引領台北市企業接軌新外貿的重要力量。

呂正華則表示，數位部產業署目前致力於推廣應用其「數位賦能」，並且非常樂見IEAT與辦電商博覽會，期盼能協助企業因應數位經濟時代所帶來的挑戰與機會。

經濟部在推動數位轉型和跨境電商方面，也採取了多項措施來支持企業的發展，李冠志及商業發展署主任秘書郭宇亦分別強調了支持企業創新和開拓國際市場的措施。

「台灣跨境電商博覽會」為台灣企業創造產業多贏局面、推動企業全新成長，透過串接跨境資源平台，一起攜手發掘「跨電商機」，實現貨賣全球的市場新可能！