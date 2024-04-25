亞馬遜全球開店24日首次攜手產業夥伴台北市進出口商業同業公會（IEAT）舉辦「2024亞馬遜全球開店博覽會」，集結來自12大服務領域的20家服務商，包含金流、安規、商標、認證等，更特別設立2個分會專場「製造轉型數位化」與「新創品牌國際化」，聚焦於跨境電商趨勢與思維，解決不同產業型態的痛點及需求，並宣布將於今年第四季攜手IEAT發布新的《跨境電商焦點報告》，聚焦於產業帶研究及解決方案。

此外，繼去年啟動台中跨境電商體驗中心，亞馬遜全球開店今年將深入高雄，與高雄市政府青年局及高雄亞灣新創園合作推動全新「跨境電商新創及人才培育計劃」，協助更多台灣企業實踐跨境電商計畫和目標。因應AI技術的興起，亞馬遜更推出多元化AI工具協助賣家運用AI提升營運效率。

全新《跨境電商焦點報告》聚焦三大產業帶 助企業搶佔全球千億美元商機

台灣擁有眾多優秀製造產業，亞馬遜全球開店近年持續推動台灣傳統代工轉型，聯合在地服務商和產業公會，協助北中南各地優勢產業帶的企業藉由跨境電商跨境全球。

根據第三方資料顯示，全球五金市場持續增長，尤以手工具市場2022-2030年將以3.4％年複合增長率，達到149.9億美元；全球乘用車配件市場預計未來5年將達到3,000億美元，年複合成長率超過10％；全球自行車市場規模預計2024年為561.6億美元，預計2029年將達690億美元，2024-2029年複合成長率4.2％，因應來自全球的強勁需求，台灣的手工具與水五金、汽機車與電動車、自行車及戶外用品等產業擁有高度潛力。

亞馬遜全球開店今年將連續第四年與台北市進出口商業同業公會（IEAT）攜手發布《跨境電商焦點報告》，預計第四季發布的報告將聚焦此三類產業深入分析，針對賣家痛點與需求分享解決方案，共同推動產業帶發展，發揚更多台灣優勢品類。

根據《2023年中小企業白皮書》顯示，2022年台灣中小企業家數已超過163萬家，占全體企業98％以上，出口額年增率超過7％。亞馬遜全球開店亦觀察到許多企業加入跨境電商的行列，希望瞭解和掌握更多跨境電商知識和技能。今年亞馬遜全球開店將扶持範疇更進一步拓展至高雄，加速傳產數位轉型與孵化新創企業，攜手以支持青年創意發想與行動實踐的高雄市政府青年局，以及南台灣國際級創業聚落高雄亞灣新創園，積極推行多項措施、營造友善的跨境電商發展環境，加速扶植台灣品牌。

內容包含，三大課程支持 賦能賣家電商競爭力：將於5月推出「跨境電商工作坊」提供新手賣家免費的全天線下實操課程，一次了解跨境電商、消費者使用介面、基礎營運知識等；「新品加速孵化實戰課」手把手帶領新賣家透過選品工具分析產品優劣勢，解決選品迷思並分享新產品測試的行動方案，快速找到具競爭力的產品；「開賣特訓班」則透過直播方式提供完整上架操作流程、發貨實操等示範，加速賣家開賣流程。

另外，將拓展服務商網絡 助賣家開啟新局勢。高雄作為國際港口，擁有國際物流與安規服務商優勢，但同時高雄企業需更多獲取國際趨勢和選品的管道。亞馬遜全球開店將持續深耕在地服務與產業帶連結，攜手更多選品輔導、商品健檢等服務商，提供企業所需資源，並將與更多工具類服務商合作，協助賣家使用選品型、廣告分析、AI圖文生成工具等，達到事半功倍的目的，帶動高雄潛力賣家的轉型或加速新創跨境。

高雄市政府青年局及亞馬遜全球開店資源，共同推動「跨境電商新創及人才培育計劃」，透過青年局輔導的青年創業團隊以及新媒體人才培育計畫，由亞馬遜全球開店專業團隊為在地青創企業親自輔導，以實戰方式進行指導，協助新創團隊建立國際品牌思維和培養跨境電商技能，如學習如何利用AI工具發掘市場商機拓展銷售管道等。同時提供創業交流聚會及專家諮詢等資源，以高雄優勢產業、高雄港地利之便為基，將高雄打造為台灣出口跨境電商模範。

因應AI的高速發展，AI技術將能於跨境電商流程的各環節發揮關鍵作用，亞馬遜推出多元AI工具協助提升賣家的營運效率，降低跨境電商營運門檻。例如，「生成式AI產品詳情工具」。協助賣家自動產出商品頁內容，包含更全面、精準、更有吸引力的商品標題及描述，讓賣家得以快速上架商品。今年推出新增功能，賣家亦可提供自已的網站網址，亞馬遜將基於生成式AI功能自動解析，利用現有產品詳情頁面資訊，為賣家的亞馬遜店鋪創建高品質、有吸引力的產品詳情頁面。

「AI驅動的圖像生成」可以有效協助賣家製作創意廣告素材，為產品照片增添具有生活風格的背景，提供更具吸引力的商品圖。「版型洞察工具（Fit Insights Tool,FIT）」為服裝和鞋類賣家提供關於尺碼的洞察和分析，賣家能更好地管理尺碼，進而提升消費者體驗並降低退貨率。

針對許多賣家苦惱的物流問題，亞馬遜提供靈活且便捷的物流解決方案。亞馬遜全球開店於會中宣布正式面向台灣賣家推出Amazon SEND（亞馬遜跨境合作承運方計劃），Amazon SEND是亞馬遜推出的全球首個整合協力廠商跨境頭程物流解決方案，為賣家提供一站式跨境頭程物流服務，具備履約穩定、運營高效、入倉便捷、價格優惠、追蹤透明五大優勢，幫助他們更高效、便捷地佈局海外業務，目前面向台灣賣家提供空運頭程服務。合作承運人提供門到門全程服務和專業的清關服務，提供優於市場價格20％的頭程物流費用，2022年及之後註冊的新賣家首次註冊亞馬遜物流（FBA）服務並使用SEND服務，享200美元尾程物流減免。