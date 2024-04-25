家人往生，所得稅應如何申報？財政部指出，個人在年度中死亡，死亡年度的所得，除了依所得稅法第71條第3項規定可以免辦結算申報，仍然要辦理申報，可分兩點說明：

1.如果死亡人遺有配偶，則由配偶合併辦理結算申報，死亡人的免稅額和標準扣除額，都可以按照全額扣除；或由符合規定之納稅 義務人列為受扶養親屬者亦同。

2.如果沒有配偶或不符合受扶養規定者，應該由遺囑執行人、繼承人或遺產管理人在死亡人死亡日起3個月內，辦理結算申報，並且就死亡人的遺產範圍內負一切有關申報納稅的義務。遺囑執行人、繼承人或遺產管理人如有特殊情形，得於結算申報期限屆滿前，報經稽徵機關核准延長申報期限，但最遲不得超過遺產稅的申報期限。

死亡人的免稅額和標準扣除額，應該分別按照該年度死亡以前的天數，占全年天數的比例，換算減除。

例如某甲在112年5月10日死亡，沒有配偶但有所得，那麼112年度他的免稅額可以申報扣除32,767元（即92,000元 ×130／365天 ＝ 32,767元），標準扣除額可扣除44,164元（即124,000元 × 130／365 天 ＝44,164元）。