58歲「凍齡美魔女」胡文英是女星鄭靚歆的媽媽，擁有火辣身材，大尺度作風獲得許多網友追蹤。胡文英日前在社群透露女兒鄭靚歆與德國女友將在4月26日舉行婚禮，卻被打到大腿瘀青，讓她開玩笑的憂心「腿要如何見客」，同時也曝光被「動手畫面」。

「美魔女」胡文英昨24日在社群分享，女兒鄭靚歆與德國女友Aky采熙將在4月26日舉行婚禮，她也和德國親家坐在夜市攤位聊天，並寫道「台灣女生怎麼笑，我們的感情是打出來的，快笑死了。」只見影片中兩人聊到開心之處，開始互相瘋狂拍打對方的手臂與大腿，導致皮膚出現紅腫。

胡文英與德國親家相見歡。（圖/胡文英FB）

事後，她也曬出大腿自拍照，並寫道「莫非對我有所不滿，從德國到台灣痛下毒手，趁機報復，被打到烏青，4/26婚禮我的腿如何見人。#開開玩笑 #人生沒什麼大不了。」

事實上，胡文英日前也預告女兒的婚宴與眾不同，「她們的婚禮非常的有意義，絕對不同於一般人的婚禮，顛覆你的想像。」