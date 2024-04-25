小編今（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。兩岸開放觀光出現轉機，大陸國家主席習近平稍早於「馬習二會」上釋出恢復兩岸旅遊交流善意後，大陸國台辦24日指出，陸方將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域合作。

兩岸若順利重啟觀光旅遊，國籍航空營運可望吞大補丸，極盛時期，華航兩岸航線營收占比近2成、獲利占比高達4成。含華信在內的華航共飛航八個大陸航點，每周62班；含立榮在內的長榮航空共飛航大陸七個城市，每周54班。星宇航空自3月底起開航台中-澳門，並籌備開闢台北─香港航線，預計第三季初首航；虎航除現有澳門航線外，計畫開航香港、爭取大陸航權，評估福州、廈門、天津、無錫、張家界等航點。

【1】陸釋善意 兩岸旅遊鬆綁有譜

大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日在國台辦例行記者會上表示，習近平的談話體現兩岸同胞越走越近、越走越親、不斷深化融合發展的共同願望，儘管目前兩岸交流合作仍存在一些人為的阻力和障礙，但相信只要兩岸同胞共同努力排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景。

【2】面板雙虎喜：景氣逐季熱

2024 Touch Taiwan 24日登場，面板雙虎同聲看好今年面板景氣。友達董事長彭双浪預期今年景氣低谷在第一季，市況可望逐季向上。群創總經理楊柱祥笑說看到春燕來了，第一隻是大尺寸電視需求往上，第二隻燕子是車用需求飛來，第三隻燕子捎來監視器反彈跡象。

【3】聯發科法說前夕 三外資示警

IC設計龍頭聯發科即將於26日舉行法說會，外資券商紛紛備戰，野村、研究機構ALETHEIA、滙豐證券同步示警，聯發科第二季至第三季營運存在不確定性，第二季營收將季減7～10％，均給予「中立」投資評等，推測未來12個月合理股價最低落在890元。

【4】亞幣進入混亂時代 美銀看貶5種貨幣

美銀（BofA）23日發布最新報告指出，受到美國聯準會（Fed）寬鬆週期延宕及美元持續走強的影響，亞洲貨幣正進入「混亂時代」，前景並不樂觀。

美銀點名看「貶」的亞幣分別是人民幣、韓元、新台幣、泰銖、越南盾。至於列入「中性」名單的亞幣有港幣、印尼盾、印度盧比、馬來西亞幣、菲律賓披索、新加坡幣。

【5】通膨恐反撲 全球央行頭大

國際金融市場正面臨降息預期、地緣政治等變數威脅，但挪威央行投資管理公司（NBIM）執行長譚俊（Nicolai Tangen）認為，大宗商品價格反彈才是真正變數，恐使通膨警報再度響起，成投資人一大隱憂。