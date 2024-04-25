今年5月聰明的納稅義務人就是要選擇最輕鬆的報稅方法，只要準備好手機，無須安裝應用程式（APP），免插卡，利用手機搜尋「報稅」，進入財政部電子申報繳稅服務網手機版報稅系統，點選「我要報稅」，再依序完成「驗證身分」、「填寫資料」、「確認稅額」、「繳退稅」及「申報完成」五個步驟，即可完成綜合所得稅結算申報。

財政部高雄國稅局說明，「手機報稅」可編修配偶、扶養親屬所得及扣除額資料，採用現金、電子支付帳戶及行動支付等多元繳稅方式，還可以利用附件上傳系統（檔案限15MB）透過網路傳輸應檢送證明文件。

納稅義務人可以自由選擇採用多元的身分驗證方式，透過網路申報系統下載所得及扣除額資料，但須通過嚴謹的身分認證才可登入取得，且傳輸申報資料過程全程加密，由網路申報系統產出收執聯證明，提供加密PDF檔案，輸入密碼才可開啟，報稅期間24小時全天候進行申報系統偵測監控，做好各項資安防護措施，民眾使用網路申報不用擔心發生資料外洩事件。

申報期間民眾如有臨櫃報稅需求，可利用「報稅預約三合一」便民服務措施，以網路及電話事先預約或當日以線上取號方式，可避免現場久候。