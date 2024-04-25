個人房東將房屋出租給符合租金補貼的對象，經主管機關認定為公益出租人，申報綜合所得稅，享有每屋每月租金收入最高新台幣15,000元的免稅優惠。

依住宅法第3條第3款定義，公益出租人指的是住宅所有權人或未辦建物所有權第1次登記住宅且所有人不明的房屋稅納稅義務人，將住宅出租給符合租金補貼申請資格的承租人，或出租給社會福利團體轉租給符合租金補貼申請資格的承租人，經直轄市、縣（市）主管機關認定者。又依同法第15條規定，經認定為公益出租人的房東，申報綜合所得稅時，享有每屋每月租金收入最高為新台幣15,000元的免稅優惠。

高雄國稅局舉例，甲先生112年度出租名下1棟房屋給房客居住使用，每月租金收取20,000元，因無法舉證必要損耗及費用，按財政部核定標準43％計算，甲先生應申報租賃所得為136,800元〔20,000元×12個月×（1-43％）〕。

若甲先生經認定為公益出租人，因租金收入有每屋每月15,000元的免稅額度，甲先生應申報租賃所得為34,200元〔（20,000元-15,000元)×12個月×（1-43％）〕。

112年度綜合所得稅申報期間為113年5月1日至5月31日，公益出租人的個人房東，因享有租稅優惠，於申報綜合所得稅時應特別留意租賃所得的計算，以維護自身權益。