財政部台北國稅局表示，依民法第12條及民法總則施行法第3條之1規定，自112年1月1日起，成年年齡下修至18歲，94年出生者於112年滿18歲，今年辦理112年度綜合所得稅結算申報時就可選擇單獨申報。

該局說明，未成年子女而有所得者，除其已結婚得合併其配偶之所得單獨申報課稅外，應依所得稅法第15條規定，由其父母合併申報課稅。

配合民法修正法定成年年齡，納稅義務人須注意所列報之扶養親屬如已成年，該受扶養親屬須符合所得稅法第17條第1項第1款規定因在校就學、身心障礙或無謀生能力受納稅義務人扶養之情事，才可以列報扶養。

如納稅義務人之成年子女（94年以前出生）112年度在校就學，且當年度有所得，倘其所得合計數小於個人之免稅額及扣除額之合計數，由納稅義務人列報扶養子女較有利。

反之，如其所得合計數超過免稅額及扣除額之合計數，則由已成年子女自行辦理申報，才不會使納稅義務人合併申報子女所得致須繳納更多稅負。

國稅局提醒，納稅義務人辦理綜合所得稅申報時，欲列報扶養已成年子女者，除須符合稅法規定扶養親屬條件外，應考量併計其所得額對自身稅負之影響。