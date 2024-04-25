台中市一名家長，因覺得自己就讀某國小的兒子在校內遭受霸凌，但學校卻沒有好好處理，2023年6月30日下午，孩子放暑假當日，衝到學校，將鞭炮丟入校園內，接著隔天在IG發布訊息「下次我直接拿炸彈」，引發校方恐慌。但該位男子到案後，辯稱丟鞭炮只是「慶祝孩童放暑假」，上網發文也只是抒發情緒。法官審理後，依恐嚇公眾罪判處3月徒刑，可易科罰金約9萬元。

根據判決書，一名家長因為不滿兒子疑似遭受霸凌，但校方卻未妥善處理，氣得跑到兒子就讀國小大門口，手持爆竹點燃後擲入校園內，復於112年7月1日，用instagram帳號限時動態中，發布「幹什麼爛學校，他媽的下次我直接拿炸彈」等語，使該校國小之師生及家長心生畏懼。

校長得知後立刻報警，警方認為男子用此方式恐有加害生命、身體之事恐嚇公眾，致生危害於公眾安全，偵辦後移送地檢署偵辦遭起訴。

法官審理後認定，男子為智慮成熟之成年人，不思以理性態度處事，僅因不滿兒子在所就讀國小遭欺負後校方之處理方式，即手持爆竹點燃後擲入國小內，復於社群軟體張貼恐嚇公眾內容，造成社會不安，行為實不足取，依恐嚇公眾罪判處3月徒刑，可易科罰金約9萬元。