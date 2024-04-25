中共中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會理論學習中心組25日在中共中央機關報《人民日報》撰文〈堅持穩中求進工作總基調〉強調，金融政策的收和放不能太急，防止大起大落。

文章稱，走中國特色金融發展之路，既要有正確的立場、思想和戰略，也要有正確的策略和方法。穩中求進工作總基調是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。「金融活，經濟活；金融穩，經濟穩」，做好金融工作更要堅持穩中求進。

一、堅持穩中求進工作總基調具有重大深遠意義：

堅持穩中求進工作總基調作為中國特色金融發展之路的基本要義之一， 具有深厚的歷史邏輯、理論邏輯、實踐邏輯。

二、準確把握穩中求進工作總基調的科學內涵：

堅持穩中求進工作總基調蘊含著深刻的馬克思主義哲學思想，體現了事物發展的辯證統一關係。

三、將穩中求進工作總基調在金融實踐中落實到位：

堅持穩中求進工作總基調，體現了以習近平為核心的中共中央領導金融工作的嫺熟能力和高超智慧。要堅持中共中央對金融工作的集中統一領導，一體理解、把握、落實「防風險、強監管、促發展」，實現更周全的「穩」與更高品質的「進」的良性互動。

文章強調，實幹為要，行勝於言。要堅持穩中求進工作總基調，穩紮穩打、善作善成，錨定建設金融強國目標，扎實推動金融高品質發展，為開拓中國特色金融發展之路作出新的更大貢獻。