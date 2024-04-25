據美國之音報導，美國商務部致函美國議員稱，正在審議中國在開源RISC-V晶片技術方面的工作對國家安全造成的影響。RISC-V意為「第五代精簡指令集計算機」，與英國半導體和軟體設計公司安謀控股公司(Arm Holdings)的專有技術相競爭。它可以被用作從智慧型手機晶片到人工智慧先進處理器等各方面的關鍵部分。

這項技術被阿里巴巴集團(Alibaba Group)等主要中國科技公司所使用，已經成為美國和中國為先進晶片技術而展開的戰略競爭的新戰線。

報導稱，去年11月，18名來自國會兩院的美國議員督促拜登行政當局制定計畫，防止中國「在RISC-V技術上取得主導地位並利用這種主導地位，損害美國的國家安全與經濟安全。」

報導稱，路透23日看到了美國商務部上周寫給這些議員的信。這封信說，商務部正在「努力審議潛在風險，並評估在商務部職權範圍內是否有可有效處理任何潛在關切的適當行動」。

但是美國商務部還指出，該機構需要謹慎行事，以避免傷害參加研發RISC-V技術的國際組織的美國公司。之前，美國政府制定了有關向中國轉讓5G技術的管控措施，這些措施為參與中國也是成員的國際標準機構的美國公司製造了障礙，使美國面臨失去該領域領導地位的風險。