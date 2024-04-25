繼推出Snapdragon X系列平台後，高通近期發表全新的 Snapdragon X Plus 平台，標誌著行動運算效能和人工智慧（AI）應用邁向新里程碑。透過導入首款專為Windows筆電量身打造的10核Oryon CPU架構，Snapdragon X Plus的CPU效能較競品領先高達37％，同時功耗卻降低54％，極大提升能效比。

Snapdragon X Plus 最引人矚目的莫過於搭載強悍的高通Hexagon NPU，計算能力高達每秒45兆次運算（TOPS），為目前全球筆記型電腦中最快的AI專用處理器。

高通資深副總裁暨運算與遊戲部門總經理Kedar Kondap表示：「Snapdragon X系列旨在為PC產業帶來革新，而X Plus將引領AI提升PC體驗的浪潮。隨著更多創新AI應用湧現，我們期待協助開發者快速部署應用，讓消費者率先體驗嶄新體驗。」

為展現Snapdragon X Plus的AI實力，高通展示多項驚人的AI應用示範，包括於Visual Studio Code環境中即時生成全新程式碼、運用音樂生成AI Riffusion即時創作新樂曲，以及OBS Studio直播中運用Whisper擷取即時字幕並進行100種語言轉換等。這些應用突顯了X Plus在開發者、創作者和內容創作者等領域的無限潛力。

2024年中開始，多家知名PC品牌包括Acer、Asus、Dell、HP、Lenovo、LG、三星等，將陸續推出搭載Snapdragon X Plus與X Elite平台的全新產品線，為Windows筆電體驗開啟無與倫比的全新時代。

Kondap指出：「Snapdragon X Plus將為挑戰極限的數據科學家、工程師和內容創作者，提供無可比擬的運算能力，助力他們發掘更多AI潛能。同時透過極佳的能源效益，X Plus讓筆電擁有超長且可靠的續航力，消費者可盡情探索行動運算無窮無盡的可能。」無疑地，高通再次以卓越科技展現寫下浩瀚未來願景，X Plus將引領PC進入全新的AI智能時代。