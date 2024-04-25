在台生活的法國YouTuber酷詢問曾到英國留學的英文老師Eko「會用哪3個詞語來形容台灣」，對此Eko表示，出國前他認為台灣是個落後、貧窮又不先進的，但出國後立刻改觀，認為台灣先進、有錢到爆和友善，影片吸引64萬人觀賞，不少網友留言認證，只要出國一趟，就會發現台灣有很多優點。

法國YouTuber酷近日分享短影片，詢問曾在英國倫敦留學的英文老師Eko「你會用哪3個詞語來形容台灣？在離開台灣前，還有回來台灣以後」，Eko思考片刻就說「離開台灣前，他認為台灣是落後、貧窮以及不先進的，但是出國留學以後，他認為台灣是先進、有錢到爆以及友善的。」

「所以算是離開台灣以後，才懂得台灣的好嗎？」對此Eko表示，他其實一離開台灣，就瞬間懂了台灣的好，甚至是在路上就懂了，還沒到英國就懂了。

影片吸引64萬人朝聖，不少網友留言討論，「在台灣半夜出門且不感到憂心，光這點就值得稱為先進國家，所以別太看輕自己」、「台灣太方便了，不管住哪都有超商，去國外超不習慣」、「在國外住了幾年，覺得台灣超棒」、「只有沒出國的人才會嫌台灣，世界轉一圈就知道台灣是天堂」。