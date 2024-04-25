聯合國安全理事會當地時間4月24日以13票贊成、1票反對（俄羅斯）、1票棄權（中國） 的表決結果否決了日本和美國提出的外太空安全決議草案，中方並反擊了美方指責。

該決議草案文本重申各國遵守《外太空條約》的義務，不在繞地球軌道放置任何攜帶核武器或任何其他類型大規模毀滅性武器的實體，不在天體配置這種武器，也不以任何其他方式在外太空部署此種武器，並呼籲各國「對和平利用外太空和防止外太空軍備競賽的目標作出積極貢獻」。

聯合國新聞網消息，中國和俄羅斯對決議草案提出了一份修正案，要求「所有國家，特別是擁有強大航太能力的國家採取緊急措施，隨時防止在外太空放置武器以及在外太空從空間對地面和從地面對外太空物體使用或威脅使用武力；並尋求通過談判盡早訂立適當、可靠、可核查、具有法律約束力的多邊協定」。修正案獲得7票贊成、7票反對和1票棄權，由於沒有獲得至少9票贊成，修正案未能獲得通過。

中國大陸駐聯大代表傅聰在安理會表決外太空安全決議草案中俄修正案前的解釋性發言指出，該修正案不是新案文，而是獲得超過三分之二會員國支持的聯大決議內容。相信吸收和採納上述修正案，會讓現有決議草案更為完整、全面、平衡。中方呼籲所有成員對修正案投贊成票。

在安理會表決外空安全決議草案後，傅聰再次發表解釋性發言表示，剛才付諸表決的決議草案不全面、不平衡，沒有最大限度反映193個會員國在外空安全問題上的共同利益和共同呼聲，因此中方不得不投棄權票。

他強調，美國代表對中方無端指責，中方對此堅決反對。如果美國和日本真的致力於推動安理會建設性討論外空安全問題，就應該全面關注外空武器化和軍備競賽風險，就應該旗幟鮮明地主張禁止在外空放置包括核武器在內的所有種類的武器。美國就應該停止研發部署進攻性外空武器，就應該積極參與裁談會、聯大一委等專業平台討論進程，而不是消極抵制談判外空軍控法律文書。

傅聰指出，同時，應繼續堅持防止外空武器化和軍備競賽，盡快啟動外空軍控國際法律文書談判，確保外空是一個可造福全體會員國、全人類的和平空間。在此方面，太空技術應用大國應發揮帶頭和表率作用。