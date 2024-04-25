美國國務卿布林肯北京時間周三（4月24日）抵達上海，展開對中國緊鑼密鼓的訪問行程。美國之音分析，布林肯此行議題眾多，包括美方希望借由這次訪問，要求北京停止對俄羅斯軍事產業的經濟和技術支持，希望中國在中東問題上向伊朗施壓等，「儘管美中關係已比去年變得更為緩和，中國在國際事務上幫助美國的意願和能力都十分有限。布林肯此行反而可能會進一步凸顯兩國在一系列問題上的分歧。」

布林肯4月24日開始對中國進行為期三天的訪問。布林肯美東時間23日晚在其X平台的官方賬號上說，他將在上海和北京展開密集的面對面外交。「為了在那些對美國人民和世界最具重要性的問題上取得進展，我們持續、直接接觸是至關重要的。」

布林肯近日在X平台上發佈了一則錄制於上海外灘的視頻講話，再次強調他此行的目的是致力於解決包括芬太尼在內的「對美國人民息息相關的問題。」並再次強調直接接觸的重要性：「面對面交流非常重要，這樣才能避免交流和判斷失誤，促進美國人民的利益。」

美國國務院說，布林肯將與中國高級官員，討論一系列雙邊、區域和全球問題，包括中東危機、俄烏戰爭、台海局勢和南海問題。預計，布林肯此行周五將與中國外交部長王毅會談，並可能會晤中國國家主席習近平。

分析稱，專家普遍認為，兩國關係中的一系列分歧會借布林肯此行浮現出來，不過，美國官員的一系列「融冰之旅」在戰略上發揮了緩和關係的作用。

報導引述德國馬歇爾基金會印太項目主任葛來儀分析：「中國會表達自己的立場和關切。一次訪問不會解決任何問題，但開放的溝通管道本身就具有價值。」

國際危機組織(International Crisis Group)美中研究與宣導高級顧問阿里·韋恩(Ali Wyne)預測：「兩國關係在軍事、技術和外交上的競爭繼續增強，但由於兩國在高層外交方面的持續投入，這種競爭的提升比一年前更具可預測性和可控性。」

這是布林肯在他任內對中國進行的第2次訪問，也是美國總統拜登與中國國家主席習近平4月2日通話後，美中兩國高層官員的又一次直接接觸。此前，美國財政部長葉倫本月初訪問中國，聚焦中國的產能過剩問題；另外，美國國防部長奧斯汀與中國新上任的國防部長董軍4月16日進行了首次通話。

金融議題

布林肯在抵達上海之前，多家國際媒體報導了美國政府對中國銀行業可能採取的金融制裁措施。擬議中的制裁的目的是為了反制北京對俄羅斯軍工生產的支持。預計，布林肯會以更加明確地態度告訴中國人美國的立場。

布林肯4月21日在義大利卡普里島舉行的七國集團（G7）部長級會議上指出中國對俄羅斯軍工產業的支持。他指出，就俄羅斯國防工業基礎而言，「目前的主要支持者是中國」，稱「中國提供機床、半導體和其他軍民兩用產品」，「幫助俄羅斯重建因受到制裁和出口管制而被嚴重削弱的國防工業基礎」。

不過，美國考慮對中國銀行業實施金融制裁的消息，是否能增添布林肯訪華的談判籌碼還是個未知數。分析認為，中國對俄羅斯的支援不會因此得以撼動。

制裁中國銀行業可能令中國的經濟困境雪上加霜。英國《金融時報》報導說，中國銀行業對此感到焦慮。美國總統拜登去年12月發佈的行政命令警告外國金融機構「如果它們為與俄羅斯軍事工業基地有關的重大交易提供便利，就有可能失去進入美國金融系統的機會」。

國際危機組織的韋恩說：「美國對中國金融機構的制裁威脅，可能會迫使其減少對俄羅斯侵略的支持，至少是暫時的，尤其是如果歐洲國家效仿，加強威脅的話。美國對中國銀行的制裁、中歐經濟關係的惡化將加劇中國的經濟增長阻力。」

韋恩強調，但中國不太可能在美國施壓下放棄對俄羅斯的戰略支持。「中國不太可能完全停止支持俄羅斯，這不僅是因為中俄共同感到不滿的議題增多、強度增加，還因為中國會認為，就算中國對俄改變態度，也不會扭轉美國的對華政策。」

華盛頓公共政策智庫國家利益中心（Center for the National Interest ）國家安全事務高級總監哈里·卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）認為，美國對中國銀行業的可能制裁可以成為布林肯在中國談判時的一張王牌，不過他也指出，制裁波及國際金融系統可能產生負面效果。

他說，「中國的銀行是世界上規模最大的一些銀行，你不希望與這些銀行開始一場金融戰，因為這可能會慢慢地破壞國際金融體系。」他還認為，如果華盛頓針對北京縱容普京的行為發動制裁，中國將予以回擊。

卡齊亞尼斯說：「從中國被制裁的過去可以看出，當中國感覺自己的利益受到攻擊時，它似乎總是非常強硬地反擊。因此，拜登政府必須非常仔細地權衡這一點。中國會做出回應，這只是一個如何反應以及反應的嚴重程度的問題。」

喬治城大學美中全球議題對話項目高級研究員韋德寧（Dennis Wilder）說：「習近平致力於幫助他的密友普丁，不會對美國的要求做出很大回應。」

台海議題

與此同時，距離民進黨籍台灣總統當選人賴清德520就職不到一個月的時間，台海局勢也是布林肯訪華議程的討論重點。美聯社援引美國國務院官員的話說，布林肯將強調美國國務院一名高級官員上周表示，布林肯將「在私下和公開場合強調美國在維護台灣海峽兩岸和平與穩定方面的持久意願。」

布林肯開始中國之旅的同時，美國總統拜登24日簽署了美國國會剛剛通過的巨額對外援助法案。根據這項法案，美國將向包括向烏克蘭、以色列以及台灣夥伴提供總額為950億美元的軍事援助（用於台灣和整個印太地區的對抗中國的援助資金為80億美元）。

中國政府歷來反對美國對台灣的軍事協助。針對美國的這一法案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮4月24日敦促美方「兌現不支持台獨的承諾」、「停止以任何方式武裝台灣」。

不過，曾經在小布希政府白宮國家安全委員會東亞事務高級主任韋德寧認為，鑒於總統拜登此前表態不支持台灣獨立，華盛頓和北京在台灣問題上並不存在嚴重分歧。「這其實是我們情況最好的領域。」韋德寧說：「我認為中國方面對美國在台灣問題上的立場感到放心。所以，事實上，我認為這是一個目前緊張局勢實際上有所緩和的領域。」

韋德寧說，對中方來說，他們希望在台灣問題上得到保證，特別是隨著賴清德的就職典禮即將到來。

TikTok議題

此外，法案還同時要求中國抖音的海外版TikTok的母公司出售其在美業務，否則TikTok將在美國面臨下架的命運。

美國國家利益中心國家安全事務高級總監卡齊亞尼斯說：「我認為中國正變得非常沮喪，因為它的經濟速度增長不如以前，它的國力也不想以前那樣快速增長。而美國確實能夠壓制很多它想取得的成就。在經濟方面，TikTok就是一個很好的例子。」

中東議題

在中東問題上，包括布林肯在內的美國官員多次呼籲中國利用對伊朗的影響力，防止以色列在迦薩對哈馬斯的戰爭升級為更廣泛的地區衝突。伊朗在中東衝突地區有眾多代理人，其中包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝以及伊朗支持的伊拉克和敘利亞民兵組織。

布林肯曾多次與中國外長王毅通話，敦促中國向伊朗施壓，停止這些代理人破壞地區穩定行動。但專家認為，美國寄希望中國施壓伊朗，但中國的能力和意願都有限。

不過，伊朗最近針對以色列的導彈和無人機襲擊顯示，北京並未進行有效斡旋。韋德寧說：「中國方面認為，中東的問題是我們的問題。儘管他們會呼籲停火、呼籲更好地對待巴勒斯坦人，但他們在胡塞武裝和伊朗問題上不會希望幫助我們。」

美中人員往來議題

改善美中民間人員往來的環境也是布林肯此次訪問中國的目的之一。韋德寧說，這包括在中國的美國公民的安全問題、以及中國對其公民實施的出境限制措施。

與此同時，美國國務院對美國公民的旅行警示仍將中國列為需要「重新考慮」的旅行目的地。韋德寧說：「中國方面要求美國國務院取消對美國公民的這一警示。我確認這也將是討論的一大議題。」