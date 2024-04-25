天氣熱民眾愛吃高普林食物搭配啤酒，基層臨床發現最近痛風患者增加。（陳建宏骨科診所提供／程炳璋台南傳真）

聖嬰年發威，台南市玉井區飆出39.7度歷史高溫，台南市4月均溫也是30年來最高，冷飲、啤酒等成熱門飲品，台南市基層骨科醫師發現，最近中年人痛風性關節炎的患者比例增加，呼籲「預防是最好的治療」，少喝高普林與酒類飲品，避免血液中尿酸濃度增加。

南台灣今年時常高溫籠罩，用餐喝酒成為中年男女社交生活日常，骨科診所醫師陳建宏發現近來痛風患者增加，許多都因為飲食引起。

50歲的中年男子過去並無痛風或高尿酸病史，最近卻突然右膝不適，跛行多日終於到診所就診，向醫師表示除了右膝外，全身關節都無異常，經抽取關節液分析，不能排除有感染或痛風合併存在。

直到患者表示最近與朋友吃牛肉鍋配啤酒，臨床才以痛風性關節炎作治療，經過藥物及痛風飲食衛教後，病患關節疼痛的情形獲得改善。

陳建宏表示，中高齡膝關節疼痛發炎，除了常見的退化性關節炎以外，不要輕忽痛風性關節炎的存在。陳建宏表示，痛風性關節炎呈現明顯的紅、腫、熱與痛；常見誘發因素像吃高普林類食物、動物內臟、海鮮、火鍋等高湯底，或是臨床上最常見的啤酒等。這些食物造成尿酸結晶，造成組織不適。

在臨床上最主要影響仍以關節腫痛為主，相關統計最主要好發的還是以大腳趾內側的蹠趾關節，不單僅影響關節，肌腱或是其他軟組織亦可能受痛風結晶侵蝕。

陳建宏指出，預防是最好的治療。降低會造成高尿酸食物的攝取是最好的方式。有關節不適合併明顯的紅腫時，切莫輕忽痛風性關節的存在；及早就診配上是當的藥物治療，才能有效減少後續產生的併發症。

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