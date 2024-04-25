藝人Lulu（黃路梓茵）2021年默認與「萬秀洗衣店」的孫子張瑞夫交往中，時隔3年傳出婚約告吹的消息；對此，張瑞夫24日深夜發文，承認感情各自安好。

Lulu衰捲黃子佼的風波，雖打破沉默發聲「錯就是錯」，但被網紅陳沂酸要不要退了黃子佼送的愛馬仕包，連出席活動都爆發推擠衝突，讓粉絲相當不捨。近日，Lulu被《鏡週刊》報導原定的新節目卡關，與張瑞夫也確定分手，事業、愛情均受挫。

張瑞夫24日透過IG發文，表示前一、兩年發生很多事，除了拓展事業、做公益，「但也面對家人病痛、阿嬤離世、感情各自安好」，他常常覺得自己很努力做很多事，疑惑為何要承受這些莫須有，感慨沒人懂真實狀況和在意他的感受。

張瑞夫認為感情一直都是兩個人的私事，不需要對外界交代，「所以不管怎樣，一直以來都尊重、接受對方的決定和對媒體的表達，縱使各自安好，也從來不針對大家看到內容去做任何的回應」，希望外界勿對謠傳揣測。

張瑞夫全文都沒寫出Lulu，僅用「很在意的朋友」、「她」稱呼，看到女方因捲入黃子佼事件，被部分人士揪住，張瑞夫坦言很心疼、不捨，「並沒有必要緊抓著她或任何一位發聲或未發聲的人不放，而那些謾罵更沒必要，再怎麼承擔也有所盡頭。」張瑞夫真心希望大家多給予空間，不要偏離事件背後的議題。