SK海力士表示上季除了應用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）晶片大賣之外，高獲利的企業級固態硬碟（eSSD）銷售比重也開始增加，帶動整體NAND Flash晶片事業復甦。該公司表示整體記憶體晶片市場已走出低迷，預期未來幾個月將持續成長，除了HBM晶片需求快速升溫之外，傳統DRAM晶片需求也可望在下半年復甦。

SK海力士上季營收與去年同期相比增加1倍以上，營業獲利也轉虧為盈。上季營業獲利率23％，較前一季足足增加20個百分點。上季淨利1.92兆韓元，與去年同期相比同樣轉虧為盈。