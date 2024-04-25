SK海力士表示上季除了應用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）晶片大賣之外，高獲利的企業級固態硬碟（eSSD）銷售比重也開始增加，帶動整體NAND Flash晶片事業復甦。該公司表示整體記憶體晶片市場已走出低迷，預期未來幾個月將持續成長，除了HBM晶片需求快速升溫之外，傳統DRAM晶片需求也可望在下半年復甦。
SK海力士上季營收與去年同期相比增加1倍以上，營業獲利也轉虧為盈。上季營業獲利率23％，較前一季足足增加20個百分點。上季淨利1.92兆韓元，與去年同期相比同樣轉虧為盈。
韓國記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）上季（1至3月）營收高達12.43兆韓元（約90.2億美元），創下歷年同期新高。上季營業獲利2.89兆韓元，較前一季增加6倍以上，並創下歷年同期次高紀錄，再再反映AI需求火熱。
SK海力士表示上季除了應用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）晶片大賣之外，高獲利的企業級固態硬碟（eSSD）銷售比重也開始增加，帶動整體NAND Flash晶片事業復甦。該公司表示整體記憶體晶片市場已走出低迷，預期未來幾個月將持續成長，除了HBM晶片需求快速升溫之外，傳統DRAM晶片需求也可望在下半年復甦。
SK海力士上季營收與去年同期相比增加1倍以上，營業獲利也轉虧為盈。上季營業獲利率23％，較前一季足足增加20個百分點。上季淨利1.92兆韓元，與去年同期相比同樣轉虧為盈。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。