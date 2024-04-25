頻被點名參選2026新北市長的台北市副市長李四川，昨（24日）被問及去留問題時透露「不一定會做滿但一定會做好」，表態不會因選舉離開副市長一職，且要看市長蔣萬安是否要他繼續做，在旁的蔣連忙喊「萬安緊抱」。台北市議員游淑慧分析，李四川是國民黨新北市最好選擇，也提出台北市副市長林奕華會是第二個很好的選擇。

游淑慧24日在廣播節目《POP大國民》中分析，副市長本就沒有任期，看前台北市長柯文哲任內換了多少副市長，很多副市長不一定都會到4年，包含會有任務性、背鍋下台、生涯規劃等原因，「四川也想緊抱萬安，萬安也想緊抱四川，彼此互相擁抱」，有時候就是看黨需不需要川伯，雙北有太多需要共同推動的市政。

游淑慧指出，目前看起來不管民調、專業、知名度，外界會很肯定李四川，論地緣關係也當過新北副市長，且川伯身段柔軟，如果重返新北市，基層樁腳、議員、里長可能會覺得是熟悉業務的候選人，是專業副市長的專業戶，總是要讓他當市長試試看。

提名李四川是國民黨新北市最好選擇？游淑慧回應，「我覺得是耶，除了川伯以外，林奕華會是第二個很好的選擇，過去她也在新北任職過，這兩個人過去都很了解新北業務，有機會回到新北服務繼續推動雙北政策，沒有什麼不好」。

游淑慧直言，李四川和林奕華都很溫和、政治性沒這麼高，不像民代政治性比較高，個人特色鮮明，縣市首長是父母官，藍綠都要照顧，溫和、理性、專業是縣市首長重要特質。