美國職籃NBA 2023-2024球季季後賽已於台灣時間4/21(日)正式展開，目前首輪八個對戰打得如火如荼，今天就讓我們先簡單的介紹一下本季季後賽聯盟西區的四個首輪對戰，以及預測其系列賽結果。

西區(1)奧克拉荷馬雷霆vs (8)紐奧良鵜鶘

雷霆例行賽尾聲超越金塊成為西區第一種子令人意外，誰也想不到上一季連季後賽都進不了的年輕球隊會有如此爆炸性的成長。鵜鶘在附加賽展現出了韌性與決心，在少了王牌威廉森(Zion Williamson)後還可以擊敗國王晉級季後賽，並且讓雷霆在系列賽第一戰吃盡苦頭，最後勉強以兩分之差取勝。禁區強悍的鵜鶘有機會在系列賽搶下兩場勝利，但整體戰力仍以雷霆較為突出。

西區(2)丹佛金塊vs(7)洛杉磯湖人

若要說湖人在季後賽最不想遇到哪支球隊，那肯定是衛冕冠軍金塊，金塊有聯盟第一中鋒約基奇(Nikola Jokic)坐鎮，禁區完全無懼於湖人雙槍-雷霸龍(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)，再加上金塊的外圍攻勢比湖人更為凌厲，球迷眾多的紫金軍團今年季後賽恐怕會止步首輪，雖然不至於像去年分區冠軍賽一樣慘遭金塊橫掃，但以1比4落敗是可以預期的結果。

西區(3)明尼蘇達灰狼vs(6)鳳凰城太陽

灰狼和太陽的進攻火力不分軒輊，不過在防守方面兩隊就不屬於同一個層次了，灰狼是聯盟中防守最佳的球隊(例行賽平均每48分鐘失分108.4聯盟最低)，三分出手次數不多的太陽會讓灰狼防守起來更是得心應手，系列賽前兩戰下來太陽的得分都被壓制在95分以下，估計太陽有機會在主場偷得一場勝利，最終由灰狼5戰晉級次輪。

西區(4)洛杉磯快艇vs(5)達拉斯獨行俠

這個系列賽有兩大亮點，亮點一：兩隊是首輪實力最為接近的對戰，雙方例行賽戰績只有1場勝差，季後賽兩場結束目前1:1打成平手，撲朔迷離的戰況引人入勝。亮點二：系列賽星光熠熠，獨行俠的唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)，快艇的里歐納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)、哈登(James Harden)與威斯特布魯克(Russell Westbrook)都是聯盟最頂尖的大咖球星，這個最具人氣的系列賽預計會打滿七場令球迷大飽眼福，至於勝負方面由具有主場優勢的快艇出線機率較大。