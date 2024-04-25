信錦企業為國內液晶顯示器軸承底座廠，從研發設計、模具開發與零組件組裝，以垂直式整合製造服務做為核心，並透過子公司切入壓鑄與精密沖壓領域，結合集團資源拓展營運規模，自動化與數據管理一直都是集團資源整合的發展重心及長期競爭優勢，由於工智聯科技團隊累積深厚自動光學檢驗AOI、自動專用加工機及多製程自動化設備的開發、導入與整合能力，以及生產控制、數據採集及數據可視管理應用的實戰經驗，長期做為信錦集團內部製造數位技術與智慧轉型的推手。

除了持續協助推動信錦企業集團內部數位轉型的優化與發展，工智聯也將本身積累而豐富的數位落地經驗、掌握的核心技術與成熟模組，擴大提供客製型的製造管理(Management of Manufacturing)系統整合服務，為更多的製造業服務。

林財池表示，工智聯科技以imMES及imERP為系統服務的主軸，用”im” intelligent manufacturing智慧製造做為自有品牌識別，核心服務包括：工單控制系統SFC & WOC、庫儲管理(掃碼)系統WMS、品質管理系統QMS、設備管理系統EMS、先進排程系統APS、採購管理系統PMS、訂單管理系統OMS與庫存管理系統IMS等，配合不同形態的生產與管理需求，輔以批號管理模組BMM、標簽管理模組LMS、模具管理模組TMS、管理推播模組MNS、以及線上簽核系統BPM與機聯網服務IoT等，組成一個完整的生產服務?絡及架構，並做為製造管理客製規劃系統的基核。

林財池指出，公司不以訓練和要求客戶接受既定系統操作邏輯做為系統規劃的思維，更是以協助優化客戶運行流程並提供客製型服務視為宗旨，強調系統工具，配合組織管理、人員與設備現況運作及管理者期許，提供直覺、防呆、自動與主動等關係到使用者操作經驗的環節為關鍵；協同客戶建構MES成功的三大要素：1.生產數據的採集自動化 2.流程與管理實時同步化 3.生產過程的內控智能化。藉由有效MES的運行，發揮包括：1.生產數據即時化 2.管理流程可視化 3.異常管理主動化等MES的三大效益；取代人工紙本作業、降低維護生產資訊的中間人力、不接受延時的落後資訊，有效地增效避廢減耗降本，大幅且地提升並維持在產業競爭優勢。

工智聯科技去年合併營收約2200萬元，受惠於自動化生產需求，工智聯科技目前在手訂單約4500萬元，預估今年營收可望較去年倍增，獲利成長可期。