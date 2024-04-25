台積電ADR周三下跌0.46美元或0.34%，收在132.97美元，換算台股價格為865.05元。

台積電高層在這場大會上表示，人工智慧（AI）晶片製造商可能是第一批採用「A16」製程技術的客戶，而非「某」智慧型手機製造商。

分析師表示，台積電周三宣布的技術可能會讓人質疑英特爾能否實現其「雄心壯志」。英特爾今年2月聲稱，在自家的「14A」新製程上線後，英特爾在製造全世界上最快速的運算晶片上將超越台積電。

台積電業務發展資深副總裁張曉強（Kevin Zhang）表示，為滿足AI晶片公司的需求，台積電加快了開發A16新製程的步伐。他未透露具體是哪些客戶提出要求。

張曉強並表示，台積電不認為需要使用艾司摩爾（ASML）新的High NA極紫外光刻機來打造A16晶片。英特爾上周曾表示要成為第一個使用此款尖端設備（每台售價3.73億美元）的公司，來打造其14A晶片。

此外，台積電也發表一項從晶片背面為電腦晶片供電的新技術，這有助於加快AI晶片的效能和效率。台積電預計將於2026年提供這項新技術。

英特爾的18A製程將採用「晶背供電」（backside power delivery）技術，被視為是可能超車台積電的關鍵優勢。

分析師表示，台積電最新發布的消息，讓人對英特爾宣稱將奪回晶片製造霸主之位的說法產生質疑。TechInsights副董座Dan Hutcheson在談到英特爾將奪回王座時表示，這還有待觀察，但從某些方面來看，我不認為英特爾取得領先。

不過，TIRIAS Research首席分析師Kevin Krewell提出警告，稱英特爾和台積電的新技術距離投產都還需要長達數年的時間，且需要證明真正製成的晶片符合他們的說法。