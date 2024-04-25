據統計，4月計有10檔台股ETF將陸續除息，繼上周台新永續高息中小ETF(00936)率先於4/17除息當日完成填息外，隨24日台股大漲532.46點，也助攻新光臺灣半導體30(00904)、復華台灣科技優息(00929)以及永豐台灣ESG(00888)等完成本月填息紀錄，法人表示，4月台股表現上沖下洗，能夠率先填息的台股ETF，成份股都以中小型股或科技股為主，表示股性活潑，股價波動大，也相當適合積極型投資人分批低接或選擇作為定期定額的投資標的。

美股超級財報周陸續上演，美大型科技股普遍反彈，費半指數止穩反攻下，帶旺昨台股飆長紅重新站回2萬點，也為四月除息台股ETF帶來好采頭，據統計，截至4/24止，共有新光臺灣半導體30(00904)、復華台灣科技優息(00929)以及永豐台灣ESG(00888)等3檔ETF順利填息，平均填息天數創3天內完成，成為繼上周台新永續高息中小ETF率先填息後，本周也有3檔台股ETF完成填息紀錄。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峰表示，4月美台兩地股市雙跌，主要跟科技股表現有關，尤其上周台積電最新法說無驚喜表現，並下修全球晶圓代工成長預期，亦無上調今年資本支出，等於讓市場嚇出冷汗，所幸持續看好AI長線需求，預料未來AI性能不斷躍進下，帶動背後運算需求將大幅成長，而支持高速運算的半導體類股，相關台灣供應鏈個股營運前景仍有看頭，適逢現階段半導體股普遍回檔，估值修正後有助於中長期投資吸引力，趁目前半導體ETF股價拉回，投資人可以考慮重新進場布局。未來AI趨勢持續看好，半導體股價雖短期受市場逆風，但中長線半導體前景仍不看淡，採半導體ETF逢低布局半導體產業，可以優先掌握股價遭錯殺的強勢主流股，提早部署才有機會掌握到下半年甚至明年景氣回升後的有基之彈。