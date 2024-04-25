4/26(五) 00:35 密爾瓦基釀酒人@匹茲堡海盜

2024美國職棒賽季進行了約一個月，近況有些衰退、一反季初表現驚豔的匹茲堡海盜，本月26日凌晨將對上目前國聯中區第一名的密爾瓦基釀酒人，本場比賽將是雙方四連戰的最後一場；海盜隊近10場比賽僅贏了3場，反觀釀酒人雖然陣中主力打者葉力奇(Christian Yelich)仍掛傷號，但釀酒人整體打線依舊穩定，且本季釀酒人於客場作戰戰績是可怕的10勝3敗，多項因素對作客的釀酒人有利。

密爾瓦基釀酒人今年球季球隊變動不少，休賽期間先是換了總教練，從原先的康塞爾(Craig Counsell)換為原板凳教練墨菲(Pat Murphy)，加上王牌投手伯恩斯(Corbin Burnes)交易離隊，以目前釀酒人的戰績看起來這些變化並不足以造成影響，14勝7敗國聯中區排名第一，場均得分5.5分以及場均失分3.9分都在國聯名列前茅，正負分更是來到+33分全聯盟第三。

匹茲堡海盜本季先盛後衰，季初拿下8勝2敗成績後一連落敗，目前以12勝11敗暫居國聯中區第四名，場均團隊得分4.3分以及場均失分4.4分，表現普通，陣中打線較為不穩定，四月份團隊戰績8勝11敗，處於一個較為低迷的近況，團隊投手防禦率3.99，且本季海盜隊於主場戰績為4勝5敗，陣中明星球員克魯茲(Oneil Cruz)於四月期間打擊陷入低潮，單月打擊率僅0.211，在76次打擊被三振31次，被三振率高達4成以上，其表現不佳也連帶影響海盜戰績。

本場比賽海盜隊將推出凱勒(Mitch Keller)掛帥，上個球季對上釀酒人成績可說是慘不忍睹，兩場比賽各先發5局，分別失了4分以及8分，釀酒人陣中主力打者亞達梅斯(Willy Adames)生涯對戰17打數6安打包含一發全壘打，對戰攻擊指數高達1.036，本次對上釀酒人凱勒可能再次被釀酒人團隊轟炸。海盜及釀酒人四連戰首戰海盜隊以4:2拔得頭籌，第四戰釀酒人對上打得相當順手的凱勒相信能有很好的發揮，推薦投注「全場讓分玩法-客隊勝」。