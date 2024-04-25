旅遊體驗電商平台KKday調查2023年熱門海外旅遊市場，發現台灣旅客在長線旅遊中，由美國拿下第1名，顯示旅客對於前往美國旅遊的喜好度和需求越來越高。KKday指出，前往美國的主要旺季集中於7至8月份，最受歡迎的城市前5名為洛杉磯、拉斯維加斯、紐約、奧蘭多與舊金山，而今年多家航空公司搶進西雅圖，也讓這座城市聲勢大好。

中華航空、星宇航空於暑假期間陸續開闢西雅圖航線，達美航空則於6月回歸，加上既有的長榮航空，今年有4家航空飛航西雅圖。KKday表示，旅客於指定活動頁下單，不限金額，就有機會抽中「星宇航空－西雅圖單人經濟艙來回機票」。

KKday也針對長線旅遊體驗於即日起至6月30日，推超早鳥優惠，買指定美國商品滿2000元折200元、買指定美國運動賽事門票，即享95折優惠，優惠行程更56折起。

針對白天玩樂行程，KKday推薦各式戶外體驗，例如大峽谷國家公園、羚羊峽谷、優勝美地國家公園、黃石國家公園、奧林匹克國家公園、雷尼爾火山國家公園等1日遊或多日遊行程，可以盡情體驗自然風光，欣賞獨一無二的美景。也可以用不同視角欣賞城市風光，推薦「大峽谷直升機」、「紐約直升機」、「舊金山遊船」、「舊金山水上飛機」等特色行程，享受不同的旅遊體驗。

傍晚則推薦放鬆行程，KKday主打知名表演「拉斯維加斯太陽馬戲團」、「紐約百老匯音樂獅子王」，熱愛運動賽事，則有「美國職棒MLB」、「美國職籃NBA」門票，不管是要觀看波士頓紅襪隊、洛杉磯道奇隊、金州勇士隊、洛杉磯湖人隊都可事先下訂、輕鬆購票。