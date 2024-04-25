孫姓男同志去年1月上網約砲，邀約吳姓男子到其住處嘿咻，孫男為了助「性」，提供吳男安毒煙吸食，吳一時性起，再約友人謝男來3P，結果孫在謝男抵達後，發現吳在床上一動也不動，緊急將吳送醫仍因中毒不治，台北地檢署25日依轉讓2級毒品等罪起訴孫男，本案為北檢起訴的12件國民法官審理案件。

起訴指出，孫男去年1月26日，經由交友軟體認識吳男，當天孫男就約吳男到其北市汀州路租屋套房，打算一起嘿咻，雙方發生性行為前，孫男提供安非他命置入玻璃球加熱燒烤，讓吳男吸食安毒煙霧「助性」。

吳吸食後，一時性起，向孫男提議說他友人謝男也想來同樂，不久吳覺得疲倦，向孫表示想休息，而躺在床上睡覺。

27日凌晨，謝男抵達，孫、謝原想叫醒吳同樂，但發現吳臥床不醒，直到1個多小時後，孫驚覺吳仍未醒，緊急打119通知救護車將吳送醫急救，但吳仍於27日凌晨2時52分，因濫用藥藥物導致安非他命類藥物中毒致心因性休克，在醫院不治。