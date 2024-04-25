現在很多孩子都把手搖飲料當水喝，彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫近日收治一名13歲少年，腰痛痛到哭又吐，檢查後發現是輸尿管結石合併腎水腫。營養師則指，要預防腎結石，飲食要「3多3少」，多喝水、足夠鈣與多植物性蛋白，少吃動物性蛋白質、少高草酸鹽與高鹽食物。

黃士倫昨（25日）在粉專「黑輪醫師x健康諮詢」PO文表示，一定要跟家中孩子說要多喝水，他收治一名13歲男孩左側腰痛痛到哭又吐，超音波檢查左側水腎，而電腦斷層報告則顯示左側輸尿管結石合併腎水腫。一般輸尿管結石是上方腎臟結石，掉落到輸尿管所致。

黃士倫說，這名少年經照會泌尿科醫師後安排住院，將安排進行輸尿管鏡檢查，他感嘆現在很多孩子都把手搖飲料當水喝，而這名少年幾乎很少喝水，只愛喝飲料，加上有結石家族史，「這是我遇過年紀最小的腎結石病例。」

黃士倫指，青少年體重跟大人差不多，每天的喝水量，可以體重乘以30來計算，例如50公斤就乘以30，一天約喝水1500C.C，果汁牛奶都算水份，但不要超過總水份的3分之1。

營養師程涵宇也在臉書PO文指，在台灣每10人就有1個腎結石患者，教大家以3多3少飲食擺脫腎結石。

■3多包括

*多喝水：天氣熱流汗會導致水分流失，這可能會導致尿量減少。流的汗越多，尿液減少，容易造成結石礦物質沉澱，並沉積在腎臟和泌尿道中。喝水、咖啡、檸檬水、柑橘水、柳橙水都可以，因為水果水中的檸檬酸，可以跟草酸共同競爭鈣質的結合幫助排出。

*足夠鈣：一天1000mg降低結石形成風險，隨餐吃更好，聰明吃法飯後一杯鮮奶可以讓草酸鈣結晶在腸道中結合，最後由糞便排出。

*植物性蛋白質：例如豆漿、板豆腐、鷹嘴豆等確保獲得足夠的蛋白質 。

■3少包括

*動物性蛋白質：愛吃肉可能引起尿酸鈣結石增加結石機率。例如肉類、內臟、海鮮、雞蛋。

*高草酸鹽食物：例如菠菜、巧克力、杏仁、甜菜、茶、秋葵等。

*高鹽食物：會增加尿鈣結石機率增加。例如火腿、泡麵。