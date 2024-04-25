33歲女星周宇柔有著亮眼外型，近期在八點檔首度飾演反派，讓不少粉絲覺得與她甜美模樣反差大，獲得不少好評。未料，昨（24）日她透露用完餐後狂拉肚子，疑似食物中毒，查了google評價後，才發現不少人都出現類似情況。

周宇柔昨24日在IG限時動態透露，23日吃了住家附近一間知名麵店，未料用完餐沒多久，竟出現腹瀉情況，且到了隔天肚子仍非常痛，懷疑是食物中毒，並附上一隻貓咪橫躺在沙發上的照片，形容身體極度不適的她，此時就呈現這模樣，隨後趕緊前往醫院求助醫生。

周宇柔查GOOGLE評價發現有網友吃皮蛋麵也出現身體不適的狀況。（圖/周宇柔IG）

事後，周宇柔查看該間麵店Google評論，一看直接嚇壞，指出這間生意一直都很好，有許多5星評價，不過仔細往下翻看評論，有不少人和她有相同情況，同樣是點皮度蛋乾麵，其他網友指出「去年出就反應過，為何到現在還存在。」

周宇柔就醫後，據《民視新聞網》報導，醫生指出是由於吃到不乾淨的食物，導致腸胃炎及輕微發燒，同時以自身經驗提醒外食民眾務必多加留意。