賴清德公布國安人事。（取自直播）

準總統賴清德。（資料照/范揚光攝）

賴清德親自宣布國安名單 第六波內閣顧立雄任國防部長

【LIVE直播】賴清德親自宣布國安首長 第6波內閣人事發佈會現場

賴清德公布內閣人事國安名單！ 羅智強酸：誰是打手就重用誰 @ChinaTimes

將於5月20日就職的總統當選人賴清德，今（25日）上午10點親自公布第六波內閣人事，宣布屏東縣前縣長潘孟安任總統府秘書長、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、陸委會主委邱垂正、退輔會主委嚴德發、國安局長蔡明彥(留任)、海基會董事長鄭文燦。賴清德強調，國安團隊是一時之選，跨越專業又有跨領域經驗，有默契又能合作、以國家為己任，扛起守護國家責任。

顧立雄接任國防部長，成為賴清德上任總統後在歷史上第七位文職國防部長。至於兩岸事務方面，前陸委會副主委、現任海基會副董事長邱垂正接掌陸委會主委，行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。輿論認為，兩人對大陸均屬鴿派的溫和立場，是賴政府對大陸展現善意的表現。

賴清德表示，國防部長由文人擔任，外交部長由不同領域的人擔綱，在民主國家是常見的，在台灣也沒有例外，更何況顧立雄部長過去是國安會的祕書長，本身進行非常深入的國安跟國防合作，在任內也表現傑出；林佳龍部長過去是國安諮詢委員也擔任過立委，對外交事務不陌生，更何況這兩位都具備跨領域專長，相信兩位都可以發揮相當大作用。

回顧近日公布的內閣人事名單，第一波由賴清德親自宣布行政院長卓榮泰；另由卓公布行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱；第二波起均由卓榮泰宣布，為內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠(小野)。

第三波則是財經相關人事，經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男、國科會主委吳誠文、國發會主委劉鏡清、公共工程會主委陳金德、金管會主委彭金隆；第四波則宣布，環境部長彭啟明、衛福部長邱泰源、勞動部長何佩珊、客委會主委古秀妃、原民會主委曾智勇。第五波為財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮留任，農業部長由代理部長陳駿季真除、主計長由南市府研考會主委陳淑姿出任。