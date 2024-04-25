一名男子考慮要買電視或投影機，朋友推薦買投影機，但他慣用電視，上網發文問網友最推哪一個？網友全選電視，並表示買投影機肯定會後悔，但也有內行人說，價錢高一點的投影機畫質和彩度都很高，就像在電影院看電影。

原PO近日於《Dcard》指出，近日在思考要買電視或投影機，詢問朋友意見後決定買投影機，也預留一面牆作為投影，但他又覺得電視的色彩較鮮明、精緻，為此猶豫不決，問網友電視或投影機該怎麼選？

疑問上線後，網友一面倒選電視，並列出投影機的缺點，包括投影畫質不佳，尤其是白天，除非拉上窗簾，否則陽光太強根本看不清楚，且售價又高，「一開始用會有新鮮感，一陣子後你就會後悔了。」

仍有少部分人選擇投影機，指投影機分為會議型和戲劇型，會議型特點是可在光亮空間使用，畫質和色彩度較差；戲劇型為高畫質及高彩度，只能在暗室使用，畫質不輸電視，像在電影院看電影，另也有人建議客廳放電視，臥室放投影機，兩者都能享受到。