準總統賴清德昨（24）日在民進黨中執會透露，其萬里老家經過新北市政府鑑價，僅是價值17萬的房屋，現在要去找信託，因價值太低，還沒人願意承作。對此，國民黨立委王鴻薇揭穿兩大謊言，並痛批賴清德從選前騙到選後「不累嗎？」，大酸「礦工生活紀念館」也不用了，直接改成「賴清德賴皮紀念館」。

針對賴清德稱老家經過新北市政府鑑價、僅是價值17萬的房屋，所以「價值太低、無人可以承作」，王鴻薇今在臉書痛斥，這荒謬的謊言說出口，不僅網路上罵聲不斷，更有不少人願意出20萬來買賴皮寮，就看賴清德敢不敢賣？並質疑賴清德從選前騙到選後不會累嗎？

王鴻薇也指出兩大謊言，首先，新北市鑑定「賴皮寮」17萬，其實是新北市要課徵房屋稅的評定房屋現值，根本不代表市價。王鴻薇批賴清德混淆視聽，故意低報價值，為的是轉移「賴皮寮」因為是違建才不能公益信託的真正原因。王鴻薇強調，房屋稅房屋評定現值和市價的差距極大，賴清德做過 兩任台南市長不可能不清楚，賴清德公然賴皮，是怕人不知道它是違建嗎？

王鴻薇說謊言二為賴清德選前聲淚俱下，說要把「賴皮寮」公益信託變成礦工生活紀念館，當時她就斷言賴皮寮因為是違建，根本不能公益信託，所以他選前拿不出公益信託的合約。果不其然，至今賴清德都要就任了，卻發現甚麼都沒動，藉口卻是越來越多。

王鴻薇諷刺表示，一個準總統還沒上任就失信於民，用這種低端謊言來唬弄人民，賴皮寮應直接改成「賴清德賴皮紀念館」。