八八會館主嫌郭哲敏被控洗錢新台幣200億，去年11月遭新北地檢署依賭博、銀行法、洗錢等多項罪嫌起訴，並請法院從重量刑，並遭裁定延長收押禁見3個月。新北地院22日裁定，郭以新台幣5000萬元交保，限制住居，限制出境出海，並由高檢署科技中心戴上電子腳鐐監控以防逃脫逃。

2022年九合一選舉前，郭哲敏掀起「88會館之亂」後，被控洗錢新台幣200億，潛逃海外9個月，2023年8月於泰國落網被押解回台，隨即遭收押至今。

但郭哲敏在開庭期間，對於所有犯行目前均否認，還稱他的「包網平台」架設、授權使用都在國外，並未涉及台灣境內，不算是賭博，另外也否認有涉嫌地下匯兌，稱他只是「消費者」，並未親自進行地下匯兌。

檢方考量郭未坦承全部犯行，也未主動繳回犯罪所得，且犯罪長達數年，嚴重破壞金融與法秩序，起訴並請法院從重量刑，另聲請沒收郭的豪宅、土地與虛擬貨幣泰達幣等。