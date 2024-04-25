TikTok首席執行官周受資 (Shou Zi Chew)當地時間24日表示，該公司預計將贏得一項法律挑戰，以阻止總統拜登簽署的立法。據自由亞洲電台引述路透24日發自華盛頓的報導，周受資表示，該法案將禁止1.7億美國人使用流行短影音APP。

「請放心，我們不會去任何地方，」拜登簽署法案後不久，周受資 (Shou Zi Chew) 在一段影音中表示，該法案給予中國字節跳動270天的時間剝離TikTok在美國的資產，否則將面臨禁令。「事實和憲法都站在我們一邊，我們期望再次獲勝。」

美國總統拜登簽署的法案，將出售的最後期限定為明年1月19日(他的任期即將到期的前一天)。但如果他確定字節跳動正在取得進展，他可以將最後期限延長三個月。拜登正在尋求連任，以對抗前總統川普。

2020年，川普試圖在美國禁止TikTok和騰訊旗下的通訊軟體微信，但遭到法院阻止。周受資補充道：「毫無疑問，這是針對TikTok的禁令。」他強調，隨著公司挑戰限制，TikTok將繼續運營。

由於美國立法者普遍擔心中國可能會通過該APP獲取美國人的數據或監視他們，該法案於23日晚間在美國參議院以壓倒性多數通過。美國眾議院20日批准了該法案。

據路透報導，為期4年的TikTok之爭，是華盛頓和北京之間在網際網路和技術戰的重要戰線。上周，蘋果表示，出於中國國家安全考慮，中國已命令其將Meta Platforms上的 WhatsApp和Threads等2款APP在中國的應用商店中下架。

TikTok將以第一修正案為由對該法案提出質疑，預計TikTok用戶也將再次採取法律行動。去年11月，蒙大拿州的一名美國法官以言論自由為由，阻止了對TikTok的州禁令。

美國公民自由聯盟表示，禁止或要求剝離TikTok，將「為政府對社交媒體平台的過度控制開創令人震驚的全球先例」。然而，有專家表示，如果字節跳動未能剝離TikTok，新立法可能會給拜登政府提供更強有力的法律依據來禁止TikTok。

路透的報導說，該法案還將為白宮提供新工具，以禁止或強制銷售其認為構成安全威脅的其他外資應用程序。美國總統拜登便於2022年底簽署立法，禁止美國政府僱員在政府手機上使用TikTok。