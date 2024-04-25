新北一間私立大學日前驚爆偷拍事件。（圖 / 翻攝自 Threads）

新北市某私立大學驚爆女廁偷拍事件！據了解，本月23日晚間，一名進修部的女大生在女廁內疑遭偷拍，於是向教官求助，教官到場後檢逐間打開每間女廁，竟發現19歲莊姓男大生躲在廁所。警詢時，莊男卻稱事發時腹痛難耐，一樓男廁沒有衛生紙，所以才潛入女廁先行方便，至於詳細案情、原因仍待進一步釐清。

據被害人表示，當時自己在廁所如廁，如然發現頭頂出現一支手機疑似偷拍，因此趕緊通報教官並向警方報案，警方接獲報案後趕抵現場，在女廁裡的1號廁所發現莊男。

不過莊男矢口否認偷拍，他向警方表示，因為腹痛難耐，且同層男廁已無衛生紙，因此才使用女廁，而被A女指控偷拍的動作，是因為穿外套將手舉起，才導致誤會，警方取得莊生同意後，檢視手機內容，初步並未發現手機或雲端有任何疑似偷拍照片。

由於妨害秘密屬告訴乃論，警方詢問A女是否提出告訴，但對方表示僅需提出性騷擾申訴，並未提出其他刑事告訴，因此警方將此案函請校方做後續處理。

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