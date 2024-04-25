37名死囚主張死刑侵害生命權，大法官前天在憲法法庭辯論，最快7月作出判決。對於廢死議題，北京大學法學博士、前立委蔡正元認為，死刑是「替天行道」，人民就是天、道就是公平公道，上天給予被害人報仇的權利，但怕互相報復會錯殺，因此國家以死刑制度沒收人民報復的權利，做出公平審理，人民也委託國家執行死刑；至於死刑不應被當補償的說法，蔡也直言，若無法讓死者復活，就永遠無法補償被害人。

蔡正元昨（24）日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，國家之所以要有刑法，是為了「替天行道」，政府執行死刑、刑法是受人民委託，「人民就是天，替人民行道，這個道就是公道、公平」，國家是替天行道，永遠無法彌補對受害人的補償，絕不可能。

對於資深死刑辯護律師李念祖說，「請國家不要將死刑冒充為被害人的賠償」，蔡正元指出，我們無法補償被害人的生命，只要沒辦法讓死者復活，就無法補償他，李念祖沒本事復活死者就不用說這些廢話，「替天行道」也不能說是冒充。

蔡正元認為，「死刑的來源是國家剝奪被害人報仇的權利，人民委託國家來執行死刑」，上天有給予被害人和家屬有報仇復仇的權利，但國家害怕被害人因資訊不夠導致弄錯報仇對象，所以才需要剝奪被害人報仇的權利，由國家做出公平的審理，委託法學博士來做這些事情。

蔡正元怒轟，如果廢死過了，他會盡全心全力推翻民進黨，「這種爛政權怎麼可以搞到這種地步，真的已經搞到變邪教」，多少人被死刑犯殘害、殘酷的地步不是在報紙上的幾個字，他曾經到刑事警察局去看過，真的眼淚都掉下來，說開槍打死死刑犯很殘酷，難道死刑犯殺人不殘酷嗎？