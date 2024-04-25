替小孩取名除了要避免用生僻字，也要注意諧音，大陸一名媽媽表示，老公希望兒子長大有容乃大、文星高照，因此取名為「乃照」，字不會太難寫，但老公姓戴，因此孩子的全名聽起來跟「戴奶罩」一樣，讓孩子在學校不斷被笑，連老師都不敢喊孩子全名。

綜合陸媒報導，大陸一名媽媽分享，老公學歷較高，長輩們寄予厚望，希望老公能替兒子取好名，沒想到孩子上學第一天就因為名字被笑，甚至有同學害羞得不敢叫兒子的全名。本以為兒子在學校被欺負，去找老師了解狀況，老師卻尷尬地說「不只是同學不肯叫，我也覺得有點難以啟齒。」

原來這對夫妻希望孩子可以有容乃大、文星高照，因此替孩子取名為「乃照」，而孩子的爸姓「戴」，所以孩子的全名「戴乃照」，與「戴奶罩」讀音相同，這才被同學開玩笑。

老師委婉地建議這位媽媽可以替孩子改名，而媽媽解釋說當初替孩子取名，一心想著要選用有寓意的字，卻忘了諧音問題，加上在家都是喊孩子的小名，竟然沒有注意到這件事情。事後這位媽媽和老公討論，決定替孩子改名。