台中市頂級「和牛EMPEROR」燒肉店被爆使用過期食材，台中檢方日前已列「他」字案偵辦，不料另家位於勤美商圈的知名A5「御帝和牛」燒肉店，也驚爆使用過期和牛，檢方昨天（24日）前往搜索，並帶回兩公司坂本、宋姓負責人及相關員工等8人到案，經漏夜偵訊後，兩店負責人、料理長等5人涉販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書等罪，諭知5萬到80萬元交保。其餘3人請回。

台中地檢署表示，昨天檢察官指揮警調及重案支援中心檢察事務官，會同台中市政府衛生局搜索兩店家，並傳訊兩公司坂本、宋姓負責人及相關員工等8人到案，以《刑法》販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪偵辦。

檢方表示，經漏夜訊問後，認「和牛EMPEROR」燒肉店日籍社長坂本、店長久保及料理長山添等人，涉嫌《刑法》第191條之販賣妨害衛生物品、第 339條之4第1項第2款之加重詐欺等罪罪嫌重大，各諭知80萬、16萬、16 萬交保候傳，並均限制出境出海。

A5「御帝和牛」燒肉店部分，宋姓負責人及肉品廠商蔡姓業務，涉犯《刑法》第191條之販賣妨害衛生物品、第339條之4第1項第2款之加重詐欺及第216條、第210條 之行使偽造私文書等罪，各諭知具保 30 萬元、5 萬元;其餘被告均請回。

回顧這起重大食安，「和牛EMPEROR」日式燒肉店是單價近4000元的頂級餐廳，遭離職員工爆料使用過期食材，台中市衛生局日前共查獲牛肉、冷麵等8種食材、12品項逾期，已勒令停業，並重罰144萬元。台中檢方與衛生局聯繫了解後，已列「他」字案偵辦，朝向是否違反《食安法》涉及公共危害、過期食材是否有「改標」偽造文書等方向偵辦。

另1家位於勤美商圈頂級A5「御帝和牛」燒肉店，16日也遭舉發涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，檢方昨天指揮警調，並會同台中市衛生局到兩店家搜索，初步查獲逾期品項已封存。