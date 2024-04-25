這家全球第2大記憶體晶片製造業者以及NVIDIA供應商，今年1到3月營業利益達2.89兆韓元，約21億美元，去年同期則是虧損3.4兆韓元。SK海力士上季不僅虧轉盈，且營利還遠遠超過1.88兆韓元的預估值。同時，營收年增1.14倍，達12.4兆韓元。

SK海力士表示，人工智慧AI需求持續強勁下，記憶體市場正進入全面復甦階段。預計從2024下半年開始，一般用途像是智慧手機、個人電腦以及伺服器等，傳統DRAM的需求也可望改善。

SK海力士在2024年首季所創造的營利，是有史以來第2高的第1季獲利。受到記憶體需求不佳，以及全球景氣不好的衝擊，SK海力士在2023年慘澹經營，淨損高達9.13兆韓元。

所幸人工智慧AI題材發酵，也成為SK海力士孱弱財報的救生圈。SK海力士一直是AI領頭羊NVIDIA的HBM3唯一供應商，NVIDIA擁有80%全球AI晶片市占率。目前，SK海力士開始量產最新版本的HBM晶片，叫做HBM3E，並已供貨給NVIDIA。

因在HBM晶片研發有領先的技術，SK海力士的股價今年迄今已大漲23%左右，過去1年更是飆升1倍多。不過，25日卻表現失準，SK海力士盤中股價一度重挫超過3%，對手三星電子也大跌2%左右。

至於美國的競爭對手美光也曾表示，自己2024年HBM晶片已全部賣光，2025年大部分的產能也被分配完。據悉，三星電子計畫在第3季推出最新且最強大的HBM晶片。

韓國券商Kiwoom認為，HBM產品的競爭程度將會愈來愈大，平均銷售價格也會跟著降價，因此，SK海力士的全球市占率，有可能會從2024下半年開始下滑。

為了保持領先地位，SK海力士在4月初時曾宣布要投資38.7億美元，在美國印第安納州建立先進晶片封裝廠。在這座廠內有HBM晶片產線，以及人工智慧AI產品研發中心。

另外，SK海力士也要跟全球晶圓代工龍頭台積電合作開發下一代HBM晶片，叫做HBM4。同時，SK海力士將砸5.3兆韓元，在韓國設立新的DRAM廠，也要製造HBM產品。SK海力士表示，2024年的資本支出金額可能會上修。