臉書母公司Meta上季（1至3月）營收年增27％至365億美元，創下歷年同期新高且超乎華爾街預期，歸功於Meta AI研發成功應用在線上廣告事業，推動線上廣告營收成長。上季淨利124億美元，也較去年同期增加1倍以上。

然而，Meta 24日宣布公司為了擴大投資AI研發，今年資本支出將達350億至400億美元，高於先前估計的300億至370億美元，並預告明年資本支出進一步增加，令投資人擔心影響獲利前景，導致Meta股價在24日盤後暴跌15％至418.85美元。今年以來Meta股價漲幅約40％，且過去12個月內漲幅高達139％，本益比約21倍。

回顧2022年蘋果更改隱私政策一度重創Meta線上廣告事業，造成當年Meta營收損失100億美元，但去年開始Meta積極推動AI研發，順利讓線上廣告事業恢復成長。截至上季為止，Meta總營收已連續3季締造20％以上的年成長率。上季線上廣告占Meta總營收比重超過97％。