人氣Podcast《百靈果News》脫口秀主持人之一凱莉（王晴蒂）今年1月曬超音波照宣布懷孕，與丈夫「大公主」做人成功。昨（24日）凱莉PO寶寶性別揭曉的影片，當她知道肚裡的孩子是女孩時，嚇得驚呼：「完蛋了！」

凱莉和親朋好友舉辦寶寶性別揭曉的派對，凱莉起初猜測男生，大公主則認為是女孩，原因是凱莉最近變得很娘，又很常講娃娃音；其他親朋好友也一一對著鏡頭講出自己猜測的性別，其中凱莉父母幽默地吐槽女兒：「有生就偷笑了！」

當所有人對著天空拉炮後，馬上噴出大量的粉色彩帶，揭曉答案是女寶寶，凱莉得知後驚喜不已，不斷地大叫，還摀耳吶喊：「完蛋了！」凱莉也在貼文寫下：「性別揭曉：凱莉的小孩是⋯⋯⋯⋯It’s a girl!!!!!!你覺得完蛋的原因是⋯？」

天空撒下粉色紙片，證實凱莉懷女兒。（圖／IG@bailingguo_news）

對此，名媛關穎不意外凱莉懷女寶：「狗都嚇跑了，很明顯，完全就是懷女生的樣子啊，跟我那個時候一樣，往橫的長。」凱莉幽默地自嘲：「我本來就蠻橫的不準。」事實上，凱莉曾透露做人時喊「阿嬤快來喔！」希望把丈夫的外婆生回來，如今胎兒確定是女生，許多網友狂刷一排留言：「是阿嬤！！」、「阿嬤真的回來了」、「阿嬤生回來了」。