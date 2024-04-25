好市多有不少期間限定商品，一名會員昨天去逛賣場，發現夏天才賣的「夏日穀珍綜合莓果」已經上架，還折扣60元，一箱只要215元；她說這款飲品直接用冰牛奶或豆漿就能沖泡，她和先生都很喜歡，一次搬了5箱回家。貼文曝光引發討論，許多網友大讚泡冰牛奶超好喝，而且有飽足感，當早餐或下午茶都很適合。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文表示，日前去賣場採買，發現「夏日穀珍綜合莓果」上架了，原PO直呼超愛這款沖泡飲，直接用冰牛奶或冰豆漿就能泡開，不過有點甜，也可以用無糖豆漿沖淡甜味。

好市多剛上架商品就推出優惠，原價一箱275元，現在折扣60元、只要215元，特價到5月2日。原PO表示她和老公都喜歡喝，每天一人一包很快就喝光，趁特價一次扛了5箱回家。

許多喝過的網友也大推，有會員在賣場試喝後立刻搬了一箱；也有人說搭配無糖豆漿很讚，喝起來很有飽足感，適合當早餐或下午茶；其他同好紛紛留言「很喜歡，冰鮮奶加下去好好喝」、「我們家夏天必備」。

不過也有人覺得太甜、喝起來有沙沙的口感，喝多會膩，「去年夏天買的還沒喝完，現在又要夏天了。」