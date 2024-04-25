台積電美國廠延後至2025年量產，除了面臨缺工，還屢屢爆出勞資和文化衝突等問題，美國廠一名前員工控訴，台積電是地球上最糟糕的職場，此消息引發網友討論。

美媒《Rest Of World》在過去幾個月與超過20名台積電美國廠員工面談，美國工程師不滿公司僵化的等級制度，直指該制度不利生產力，幾位前美國員工直言，他們認為有意義的任務下，並不反對加班，但常常加班後，發現這些事情根本不需要做，甚至有人稱台積電是地球上最糟糕的職場環境；來自台灣的資深同事則認為美國同事缺乏奉獻與服從。

網友紛紛表示，「張忠謀也早說過了 」、「既然台積電這麼爛，那美國人就不要強迫台積電去設廠啊，反正你們有英特爾」、「這就是為什麼美國年輕人做不好晶片」、「美國爛草莓看看台灣人的奴性」、「台積電已經是台灣待遇跟環境較好的公司」。

台積電創辦人張忠謀日前接受美國《華爾街日報》專訪，在訪談中談到亞利桑那州廠因勞力短缺導致進度落後，張忠謀說，自己對於部分美國年輕員工追求工作與生活平衡的態度感到不解；張直言當他在那些員工的年紀時，只知道若是沒有工作，就不會有生活品質。