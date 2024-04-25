黃子佼近年風波不斷，去年被點名涉性騷擾後，最近又被檢方查出有未成年不雅片，讓他如今全面神隱、工作全無，日前還關掉對外聯繫通道的臉書。本月19日，黃子佼工作室傳出貼上頂讓訊息，售價則是「意者詳談」。對此，媒體人林裕豐認為，黃子佼此舉可能有目的，間接表明：「我暫時沒有想到要復出」。

媒體人林裕豐等人昨(24日)在節目《震震有詞》談黃子佼事件，傳聞黃子佼花了1億安家費，為求3年不離婚，林裕豐估算這對黃子佼應該不算什麼大錢，因為他成名甚早，幾乎是從青少年時期就出來工作，之後當三金主持人，其他請他主持的記者會一場低消是30萬，光主持就有幾千萬入帳，還有廣告代言，先前他買豪宅傳聞就花了9千多萬，可知他驚人財力。

林裕豐認為黃子佼舉動暗示暫時不想復出。（圖／翻攝自高點電視 Youtube）

林裕豐談黃子佼頂讓工作室背後意涵（11:44起）。（影音／取自高點電視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

主持人謝震武提及，先前黃子佼工作室高調宣布頂讓，通常背後有幾個意義，可能是不會再考慮使用工作室，二來也可以減少財務支出，林裕豐直指他所解讀到黃子佼工作室頂讓最大意涵就是暫時沒想要復出，可能是因為創意私房的事情曝光後，有鍵盤柯南去觀察他先前開始出席一些活動，不滿他涉及跟未成年有關的案件竟想復出，他便索性用這方式否認有復出意圖，「你（指黃子佼）一定知道說你一頂讓，記者就會寫，但是這個就剛好，順勢，希望大家不要把注意力放在佼佼身上」。

節目中，律師林鈺恩被問若有一天孟耿如還是決定打離婚官司，會遇到什麼問題？她認為離婚離成不困難，難的是財產分配，婚前的財產不算，再加上黃子佼有段時間沒工作，兩人的財力可能就不會相差到1億這麼多，但如果兩人婚前就簽好協議是分別財產制的話，就不會有類似問題。

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