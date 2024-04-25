梁女跟黃男於網路交友平台上結識，彼時黃男自稱單身未婚，對梁女猛烈追求，還附上配偶欄為空白的身分證取信梁女，兩人因此發生性關係，後來梁女發現黃男竟然隱瞞已婚身分，深陷黃男情網的梁女大受打擊，只能接受心理諮商治療久久未癒，傷心欲絕對黃男提告求償，獲賠20萬元。

梁女在網路交友平台上結識自稱單身未婚的黃男，兩人相談甚歡，黃男開始發動追求攻勢，並要求梁女當他的女友，兩人進而陷入熱戀，並以結婚為前提交往。

交往期間黃男以單身未婚身分取信梁女，還傳送其身份證背面給梁女，配偶欄顯示為空白，使梁女不疑有他。接下來，黃男更加強力追求，並於言談中更加令梁女深信他是可靠的未婚、單身男性，之後兩人約會見面，梁女因黃男的熱情追求，以及信任所謂「單身」、「未婚」等言論，兩人因此發生性關係。

梁女事後無意間發現黃男竟早就結婚了，還假裝單身追求她，傷心欲絕的梁女控訴，上床竟然是場騙局。黃男遭揭穿後雖道歉，但梁女已大受打擊，並因黃男的惡意欺瞞，甚至因此失去性自主權，身心受創，因而接受心理諮商治療，久久未能痊癒，向黃男求償50萬元。

新竹地院法官檢視相關證據，認為黃男隱瞞已婚身分，致梁女陷於錯誤而同意與他性交，該同意顯具有瑕疵，黃男手段仍屬背於善良風俗，而具不法性，自不得阻卻違法。在一般情形，隱匿已婚事實，致對方不知而同意性交，即有害於貞操權，得請求損害賠償，判黃男賠償20萬元。