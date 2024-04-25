周四香港恆生綜合指數早盤跌66點或0.4%，為17135點。國企股(H股)跌0.4%。科技指數跌1.1%。

連日大漲的網路科技股紛紛下滑，騰訊跌1.3%，美團跌1.5%，百度跌1.5%，京東挫1.1%，阿里巴巴也跌0.3%。

汽車股疲弱，理想跌3.4%，小鵬跌2.5%。

周三大漲的商湯，今晨復牌再度大漲12%，該公司說，除了周三推出新的AI大語言模型「日日新5.0」之外，不清楚股價和交易量急遽變動的任何原因。

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