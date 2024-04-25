據大陸官媒央視新聞報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強4月24日在貴州視察。他強調，要拓寬農民增收致富管道，持續增強內生發展動力，扎實有效鞏固拓展脫貧攻堅成果，讓脫貧群眾生活一年更比一年好。「保持幫扶工作力度，把各項政策銜接好、落到位，堅決守住不發生規模性返貧底線。」

凱里市白果井街道思源社區居住著近3000戶易地搬遷群眾。李強來到這裡，聽取安置點情況匯報，走進群眾家中、就業幫扶車間詢問搬遷群眾就業、生活等狀況，對當地積極解決搬遷群眾住房、就醫、托幼等後顧之憂，幫助他們融入新家園表示贊許。

李強說，大家為如期打贏脫貧攻堅戰付出了艱苦努力，把脫貧攻堅成果鞏固住、拓展好，還需要接續奮鬥。要壓緊壓實各方責任，保持幫扶工作力度，把各項政策銜接好、落到位，堅決守住不發生規模性返貧底線。要通過擴大本地就業崗位和加強異地就業服務相結合，讓搬遷群眾穩得住、有就業、能致富。

在麻江縣藍夢谷生態藍莓產業示範園，李強察看生產廠房和產品展示，來到田間與正在勞作的種植人員交談，瞭解全縣藍莓產業發展帶動農旅融合情況。在台江縣台拱街道紅陽村，李強觀看「村BA」直播，察看文創產品，聽取鄉村體育產業、文旅產業發展情況匯報，走訪脫貧群眾。

李強充分肯定依託當地資源稟賦培育特色產業、帶動群眾增收的做法。他指出，一業興帶來百業旺。要立足地域優勢，打開發展思路，用更多金點子、好創意來發展休閒旅遊、群眾體育、民俗文化體驗等，催生鄉村經濟新業態新亮點。要以品質樹品牌，推動農業產業「接二連三」融合發展，提高附加值。要創新開展鄉村文化體育活動，讓農民群眾既有更多收入又有豐富的精神文化生活。

在台江縣中等職業學校，李強察看茶藝、調酒實訓室和非遺傳承體驗中心，參觀產教融合基地，瞭解教育幫扶、校企合作及學生就業情況，與師生深入交流。李強指出，擁有一技之長、提升就業能力是脫貧致富的關鍵。要大力推進職業教育發展，用好東西部協作、校企合作等機制，精准對接市場需求，及時更新實訓內容，培養更多技能型人才，讓他們用自己掌握的本領，通過辛勤勞動創造美好生活。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！